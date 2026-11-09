Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, сотрудников и гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел. Ввидеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что за последние годы полномочия правоохранителей расширились. МВД располагает значительными техническими, оперативными, аналитическими и организационными ресурсами.

Поздравление Владимира Путина с Днём сотрудника органов внутренних дел

Путин также обратил внимание на положительные результаты ведомства по ряду ключевых направлений и призвал продолжать развивать достигнутую динамику.

"Будем и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж вашей профессии - непростой, опасной, связанной с риском для жизни, с нагрузками и огромной ответственностью", - подчеркнул президент.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. По его словам, практически нет ни одной сферы, где бы современная дорожная сеть не являлась существенным фактором развития.