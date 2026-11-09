Дизельная договоренность сработала: Лавров заявил о снижении цен после решения Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренность Москвы и Вашингтона о приостановке ограничений на экспорт российского дизельного топлива уже выполняется. Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренность Москвы и Вашингтона о приостановке ограничений на экспорт российского дизельного топлива уже выполняется. По его словам, это сразу привело к снижению цен. Об этом глава МИД сообщил изданию «Коммерсант». Лавров назвал соглашение важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности.

Министр подчеркнул, что Россия продолжит содействовать нормализации работы мирового топливно-энергетического комплекса, укреплению глобальной энергобезопасности и устойчивому развитию государств и регионов.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Инициатором соглашения выступили Соединенные Штаты, а Москва поддержала это предложение.