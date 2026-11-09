Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции наносят европейским странам большой экономический ущерб. Последствия ограничений способствуют росту протестных настроений в Евросоюзе.

Дипломат отметил, что санкционная политика приводит к многотриллионным потерям европейских экономик, ускорению инфляции в США и снижению уровня жизни населения ряда государств.

"(Отсюда и всплеск протестных настроений в Евросоюзе). Неслучайно данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, Брюссель не афиширует", - подчеркнул он в статье для газеты "Коммерсантъ".

Лавров добавил, что Брюссель намеренно не раскрывает информацию о том, во сколько экономикам ЕС обошлись антироссийские ограничения. При этом Россия не понесла существенных экономических потерь из-за санкций.

Ранее KP.RU сообщал, что в постпредстве России при ЕС сравнили новые антироссийские санкции с попытками отчаявшегося картежника, который пытается отыграться. Подобная политика приведет Евросоюз к разочарованию.