Зарядки, Wi-Fi и защита от непогоды: в России изменились требования к остановкам

С 10 ноября в России вступил в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к размещению и оборудованию остановок общественного транспорта. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С 10 ноября в России вступил в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к размещению и оборудованию остановок общественного транспорта. Стандарт предусматривает три категории остановок в зависимости от пассажиропотока: базовые, улучшенные и расширенные. Об этом сообщили в Минтрансе.

К базовым относятся остановки, которыми пользуются менее 100 человек в сутки, к улучшенным - от 100 до 500, а к расширенным - более 500 пассажиров.

На улучшенных и расширенных остановках в городах рекомендуется устанавливать Wi-Fi, зарядные станции для телефонов и средства экстренной связи. На пересадочных узлах также предлагается размещать камеры видеонаблюдения.

ГОСТ регулирует и расположение остановок. Их рекомендуют размещать не дальше 250 метров от мест притяжения пассажиров. Расстояние между остановками при пересадке с одного маршрута на другой не должно превышать 120 метров.

Отдельные требования касаются безопасности и доступности. В павильонах необходимо предусмотреть место для детской или инвалидной коляски размером не менее 0,9 на 1,2 метра. Для пассажиров с нарушениями зрения предусмотрены тактильные указатели и звуковое ориентирование.

Стандарт также устанавливает требования к освещению, посадочным площадкам и защите от непогоды. Новый ГОСТ будут применять при строительстве остановок и плановом обновлении уже существующих.

Ранее KP.RU сообщал, что в Нижнем Новгороде до конца 2026 года планируют заменить 63 остановочных павильона общественного транспорта. Обновление затронет сразу несколько районов города.