Лавров обвинил кураторов Лондона в причастности к подрыву "Северных потоков" Фото: REUTERS.

Подрыв газопроводов "Северный поток" был организован под руководством британских кураторов и является инструментом недобросовестной конкуренции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции стали <...> террористические атаки на критическую инфраструктуру, как это было с подрывом газопроводов "Северные потоки" под руководством кураторов из Лондона", - написал он в статье для "Коммерсанта".

Лавров отметил, что в мире растет число протекционистских барьеров, препятствующих распространению передовых технологий. По его оценке, участились случаи злоупотребления статусом резервных валют, страховыми, фрахтовыми и биржевыми услугами.

Ранее KP.RU сообщал, что обвиняемый в подрыве газопроводов действовал в сговоре с сообщниками по указанию госорганов Украины. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия рассчитывает, что судебный процесс поможет установить и тех, кто отдавал приказы.