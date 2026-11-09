В "Маринке" озвучили цену самого дорогого билета на "Щелкунчик": не каждому по карману

Самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге стоит 35 тысяч рублей. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге стоит 35 тысяч рублей. За такую сумму можно попасть на вечерний спектакль 31 декабря, согласно информации, опубликованной на сайте театра.

В новогодний день запланированы два показа: дневной и вечерний. Билеты на дневной спектакль стоят от 10 до 24 тысяч рублей, на вечерний: от 12 до 35 тысяч рублей.

Первые показы балета состоятся 7 декабря, однако билетов на эту дату пока нет в продаже. Ближайший спектакль, на который можно приобрести места, назначен на 20 декабря. Цены на билеты в этот день составляют от 7,5 до 21 тысячи рублей.

Ранее KP.RU рассказывал, сколько стоят билеты на новогодние показы балета «Щелкунчик» в театрах Петербурга. Цены заметно различаются в зависимости от площадки и выбранного места.