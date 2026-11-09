Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2026 23:03

Сколько получают летчики-испытатели на пенсии: выплата перевалила за 175 тысяч

Соцфонд: пенсии летчиков-испытателей в России превысили 176 тысяч рублей
Мария ПАНЮТИНА
Пенсии летчиков-испытателей в России превысили 176 тысяч рублей

Пенсии летчиков-испытателей в России превысили 176 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Средний размер пенсии российских летчиков-испытателей составил 176 658 рублей в месяц по состоянию на 1 октября. Об этом стало известно из данных Социального фонда России.

Численность пенсионеров среди летчиков-испытателей составляет около тысячи человек. При этом размер выплат зависит от того, продолжают ли они трудовую деятельность после выхода на пенсию.

Согласно статистике, работающие пенсионеры на 1 октября получали в среднем 173,1 тысячи рублей ежемесячно. Выплаты неработающим летчикам-испытателям были выше и составляли 177 883 рубля.

Ранее KP.RU сообщал, что средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей. Выплаты по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца поднимут дважды. Повышение коснется всех категорий пенсионеров.