Сколько получают летчики-испытатели на пенсии: выплата перевалила за 175 тысяч

Пенсии летчиков-испытателей в России превысили 176 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Средний размер пенсии российских летчиков-испытателей составил 176 658 рублей в месяц по состоянию на 1 октября. Об этом стало известно из данных Социального фонда России.

Численность пенсионеров среди летчиков-испытателей составляет около тысячи человек. При этом размер выплат зависит от того, продолжают ли они трудовую деятельность после выхода на пенсию.

Согласно статистике, работающие пенсионеры на 1 октября получали в среднем 173,1 тысячи рублей ежемесячно. Выплаты неработающим летчикам-испытателям были выше и составляли 177 883 рубля.

Ранее KP.RU сообщал, что средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей. Выплаты по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца поднимут дважды. Повышение коснется всех категорий пенсионеров.