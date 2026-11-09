Сколько получают летчики-испытатели на пенсии: выплата перевалила за 175 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Средний размер пенсии российских летчиков-испытателей составил 176 658 рублей в месяц по состоянию на 1 октября. Об этом стало известно из данных Социального фонда России.
Численность пенсионеров среди летчиков-испытателей составляет около тысячи человек. При этом размер выплат зависит от того, продолжают ли они трудовую деятельность после выхода на пенсию.
Согласно статистике, работающие пенсионеры на 1 октября получали в среднем 173,1 тысячи рублей ежемесячно. Выплаты неработающим летчикам-испытателям были выше и составляли 177 883 рубля.
Ранее KP.RU сообщал, что средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей. Выплаты по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца поднимут дважды. Повышение коснется всех категорий пенсионеров.