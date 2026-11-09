Представитель сербского движения «Студенческий список» Деян Шошкич заявил, что санкции против России не принесли ожидаемых результатов. Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Представитель сербского движения «Студенческий список» Деян Шошкич заявил, что санкции против России не принесли ожидаемых результатов. По его словам, российская экономика продолжает расти быстрее европейской.

В эфире Радио и телевидения Сербии Шошкич напомнил, что еще четыре года назад публично говорил о бесперспективности ограничительных мер против Москвы. Он также сравнил совокупные темпы роста экономик России и Евросоюза с 2022 года. По приведенным им данным, российская экономика выросла примерно на 8,7%, тогда как экономика ЕС — на 6,6%.

Напомним, ранее KP.RU писал, что победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» заявило об отказе вводить санкции против России. Один из основателей объединения Радомир Саичич объяснил это тем, что санкционная политика не решает проблем, а вместо ограничений необходимы диалог и переговоры.