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НовостиВ мире9 ноября 2026 23:45

В Сербии заявили о неэффективности санкций против России: представитель «Студенческого списка» объяснил позицию

Шошкич: санкции против России не принесли ожидаемых результатов
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Представитель сербского движения «Студенческий список» Деян Шошкич заявил, что санкции против России не принесли ожидаемых результатов. Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Представитель сербского движения «Студенческий список» Деян Шошкич заявил, что санкции против России не принесли ожидаемых результатов. Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Представитель сербского движения «Студенческий список» Деян Шошкич заявил, что санкции против России не принесли ожидаемых результатов. По его словам, российская экономика продолжает расти быстрее европейской.

В эфире Радио и телевидения Сербии Шошкич напомнил, что еще четыре года назад публично говорил о бесперспективности ограничительных мер против Москвы. Он также сравнил совокупные темпы роста экономик России и Евросоюза с 2022 года. По приведенным им данным, российская экономика выросла примерно на 8,7%, тогда как экономика ЕС — на 6,6%.

Напомним, ранее KP.RU писал, что победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» заявило об отказе вводить санкции против России. Один из основателей объединения Радомир Саичич объяснил это тем, что санкционная политика не решает проблем, а вместо ограничений необходимы диалог и переговоры.