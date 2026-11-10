Мирошник: демографический кризис в ЕС помешает отлову украинских уклонистов Фото: REUTERS.

ЕС не станет массово задерживать украинских уклонистов, поскольку сам испытывают нехватку трудоспособного населения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что многие украинцы призывного возраста уже успешно интегрировались в экономику и правовые системы европейских государств. Они представляют интерес не только для ВСУ, но и для самих стран ЕС.

"Остальных, исходя из собственной плачевной демографической ситуации, они постараются успешно интегрировать в свое сообщество. Тотального отлова "ухилянтов" на территории ЕС в среднесрочной перспективе не будет", - сказал Мирошник для ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский призвал ЕС отменить временную защиту для украинцев мобилизационного возраста. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что это приведет к новому оттоку граждан за границу.