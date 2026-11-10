США потратят более 690 млн долларов на фабрику по разведению стерильных мух: подробности

Власти США выделили более 690 миллионов долларов на строительство предприятия в Техасе, где будут разводить стерилизованных мясных мух. Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Власти США выделили более 690 миллионов долларов на строительство предприятия в Техасе, где будут разводить стерилизованных мясных мух. Завод сможет производить до 300 миллионов насекомых в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственных расходов.

Мух будут облучать, чтобы они не могли размножаться, а затем выпускать в природу. Таким способом власти рассчитывают бороться с опасным паразитом, личинки которого питаются живыми тканями и угрожают скоту и людям.

К концу 2027 года предприятие планируют вывести на мощность 100 миллионов мух в неделю, а к концу 2028-го увеличить производство до 300 миллионов.

Напомним, ранее KP.RU писал о возвращении в США опасных личинок новосветской мясной мухи спустя 60 лет. Паразиты способны проникать в открытые раны и поедать живые ткани животных и человека.