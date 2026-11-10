Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Евросоюз из-за роста цен на газ и призвал отменить санкции против России. Фото: EAST NEWS.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Евросоюз из-за роста цен на газ и призвал отменить санкции против России. Свою позицию политик изложил в соцсети X.

«1 декабря цена на газ во Франции вырастет ещё на 5,8%! Спасибо Украине и НАТО за саботаж газопроводов „Северный поток“! Спасибо ЕС и его идиотским антироссийским санкциям!» — написал Филиппо. Он напомнил, что 1 ноября газ во Франции уже подорожал на 6,6%.

Политик также выступил против отказа от государственного регулирования тарифов и закона 2017 года, запрещающего добычу углеводородов во Франции. Филиппо призвал отменить ограничения против России, пересмотреть закон о добыче энергоресурсов и вывести страну из Евросоюза.

Напомним, ранее KP.RU писал, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием ужесточение санкций ЕС против России. По его мнению, ограничения в энергетической сфере ударят по покупательной способности европейцев.