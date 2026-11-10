Литва взялась за российское зерно: грузы будут держать на проверках месяцами

Литва будет месяцами проверять транзитное зерно из России Фото: REUTERS.

Литва намерена задерживать российское и белорусское зерно, проходящее через порт Клайпеды, до окончания проверки его происхождения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минсельхоз республики.

Проверки поставок начались еще в сентябре после того, как Вильнюс заподозрил, что часть зерна может поступать с бывших украинских территорий. Издание уточняет, что ограничения распространятся на пшеницу, ячмень, кукурузу и семена подсолнечника.

Проверка происхождения продукции может занимать до двух месяцев и более. По данным газеты, если выяснится, что сведения о месте производства зерна были указаны неверно, груз отправят обратно или уничтожат.

Все расходы на хранение, проведение анализов и возможную утилизацию продукции возложат на экспортеров. Ограничения ЕС запрещают импорт российского зерна, однако не распространяются на его транзит через территорию блока.

Ранее KP.RU сообщал, что агропромышленный комплекс России демонстрирует опережающие темпы роста. Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что за последние 10 лет страна совершила невероятный прорыв в производстве продуктов питания.