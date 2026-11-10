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НовостиВ мире10 ноября 2026 1:35

Пол Маккартни стал третьим музыкантом-миллиардером в мире: кто состоит в тройке лидеров

Пол Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов мира
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Бывший участник The Beatles Пол Маккартни занял третье место в рейтинге самых богатых музыкантов мира. Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни занял третье место в рейтинге самых богатых музыкантов мира. Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни занял третье место в рейтинге самых богатых музыкантов мира. По данным Forbes, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.

Лидером списка стал рэпер Jay-Z с капиталом более 2,8 миллиарда долларов. На втором месте расположилась певица Тейлор Свифт, чье состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Пол Маккартни объявил о выходе нового сольного альбома The Boys of Dungeon Lane. Пластинка стала его 18-й работой и была посвящена воспоминаниям музыканта о детстве и юности в Ливерпуле. В альбом вошли песни, вдохновлённые событиями, которые повлияли на его творческий путь.