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НовостиОбщество10 ноября 2026 2:07

Дорожный рейтинг России обновился: какие регионы вошли в число лидеров

Удмуртия и Брянская область оказались среди лидеров по качеству дорог
Мария ПАНЮТИНА
Два региона впервые вошли в тройку лидеров по качеству дорог Фото: Belova Ekaterina/news.ru/Global Look Press

Два региона впервые вошли в тройку лидеров по качеству дорог Фото: Belova Ekaterina/news.ru/Global Look Press

Удмуртия и Брянская область впервые вошли в тройку российских регионов с наиболее качественными автомобильными дорогами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В целом по стране нормативным требованиям соответствуют 75,6% автомобильных дорог опорной сети. Согласно целям национального проекта "Инфраструктура для жизни", к 2030 году этот показатель должен увеличиться до 85%.

Лидером рейтинга остается Ивановская область, где нормативам отвечают 94,2% дорог. Второе место осенью впервые заняла Удмуртия с результатом 90,5%, а третью строчку получила Брянская область, показатель которой составил 90,4%.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала текущего года в Москве построили более 60 км дорог. В районе Южной рокады и Павелецкого направления МЖД появились шесть км дорог местного назначения и путепровод через Кантемировскую улицу.