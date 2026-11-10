Дачникам приготовили хорошую новость: майские выходные хотят продлить

В Госдуме хотят перенести часть новогодних выходных на май Фото: Евгения ГУСЕВА.

В России предложили перенести часть новогодних выходных на майские праздники. С инициативой в беседе с ТАСС выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

Речь идет о распределении уже существующих выходных. Политик обратил внимание, что в 2027 году новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 31 декабря по 10 января включительно.

"А майские разделены на две части: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Посередине будут четыре рабочих дня - вот их как раз можно было бы перенести на зиму между Новым годом и Рождеством", - сказал парламентарий.

Миронов пояснил, что продолжительный отдых в мае особенно удобен для жителей сельской местности и владельцев дачных участков. Для многих семей приусадебное хозяйство остается важным источником продуктов.

Напомним, что последняя рабочая неделя декабря в России будет сокращенной. Депутат Государственной думы Светлана Бессараб уточнила, что граждане будут работать только 28, 29 и 30 декабря.

Ранее KP.RU сообщал, что работающие по стандартному пятидневному графику россияне в 2027 году будут отдыхать почти пять месяцев. Эксперт Екатерина Медякова уточнила, что получается 146 дней отдыха.