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НовостиПроисшествия10 ноября 2026 3:06

Катер врезался в рыбацкое судно в Таиланде: пострадали две россиянки и украинка

Две россиянки пострадали при столкновении катера и судна в Паттайе
Диана ЗАМАЛЕЕВА
В результате происшествия пострадали девять человек: шесть гражданок Таиланда, две россиянки и одна гражданка Украины. Всех пострадавших доставили в больницу.

В результате происшествия пострадали девять человек: шесть гражданок Таиланда, две россиянки и одна гражданка Украины. Всех пострадавших доставили в больницу.

Фото: Оксана ЗУЙКО.

Скоростной катер столкнулся с двухпалубным рыбацким судном у берегов Паттайи в Таиланде. После удара катер начал тонуть. Об этом сообщает Daily News.

В результате происшествия пострадали девять человек: шесть гражданок Таиланда, две россиянки и одна гражданка Украины. Всех пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, на борту катера находились 27 пассажиров и два члена экипажа. Водитель заявил, что не заметил рыбацкое судно. Полиция проводит расследование и устанавливает причины столкновения.

Напомним, ранее KP.RU писал о столкновении скоростного катера с рыболовецким судном в Таиланде, в результате которого пострадали российские туристы. Авария произошла у берегов Пхукета: одна россиянка погибла, еще несколько десятков человек получили травмы и были госпитализированы.