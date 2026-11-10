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НовостиОбщество10 ноября 2026 3:30

Попавшего в рабство мошенников в Мьянме россиянина передали посольству

В Мьянме освободили россиянина, обманом вовлеченного в работу кол-центра
Мария ПАНЮТИНА
Россиянина освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме Фото: Wang Shen/XinHua/Global Look Press

Россиянина освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме Фото: Wang Shen/XinHua/Global Look Press

Гражданина России, освобожденного из мошеннического кол-центра в Мьянме, передали российским дипломатам в Бангкоке для возвращения на родину. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Операция стала результатом совместной работы посольства России в Янгоне, представителя МВД РФ во Вьетнаме, имеющего аккредитацию в Мьянме и Лаосе, а также правоохранительных органов Мьянмы.

"По итогам скоординированных усилий российский гражданин сегодня был передан сотрудникам дипмиссии в Бангкоке для возвращения его на родину через территорию Таиланда", - отметили в ведомстве.

Ранее KP.RU сообщал, как россиян заманивают в рабство в мошеннические колл-центры в Мьянме, предлагая им высокооплачиваемую работу. Посол России в стране Искандер Азизов объяснил, почему этого не стоит бояться простому туристу.