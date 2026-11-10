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НовостиПолитика10 ноября 2026 3:41

Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь: ПВО уничтожает беспилотники

Развожаев заявил о работе ПВО при атаке ВСУ на Севастополь
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь.

Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь.

Фото: Александр КОЦ.

Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Берегите себя!» — написал Развожаев в мессенджере MAX.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников. За сутки российские военные и мобильные огневые группы отразили воздушный удар. На Северной стороне города в результате атаки сгорели два частных дома. По словам губернатора Михаила Развожаева, никто из жителей не пострадал.