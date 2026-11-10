Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Киев фактически приступил к уничтожению главной составляющей системы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции - ее персонала. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Сотрудники станции продолжают ежедневно подвергаться опасности. Государственный деятель задался вопросом, сколько еще работников должно погибнуть, чтобы Еропа обратила внимание на происходящее в Энергодаре.

"Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС – тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает?" - отметил гендиректор.

Лихачев усомнился, можно ли считать наивным Запад, который принимает решения в интересах Киева. Он допустил, что речь может идти о сознательном стремлении довести ситуацию до критической точки, после которой ее последствия будет невозможно исправить.

Глава "Росатома" отметил, что представители западных стран продолжают избегать ответов на вопросы о ситуации вокруг ЗАЭС, в то время как ее сотрудники погибают. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Гендиректор корпорации подчеркнул, что работники станции, несмотря на угрозы киевского режима, продолжают ежедневно выходить на смены, обеспечивая безопасность объекта независимо от гражданства и национальности.

Напомним, что в понедельник в результате удара украинских военных погиб электрослесарь ЗАЭС. Таким образом, за последние две недели жертвами атак стали уже четыре работника станции. Всего с апреля 2026 года погибли 14 сотрудников атомного объекта.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство ведет переговоры с Россией и Украиной о локальных прекращениях огня для проведения ремонтных работ на Запорожской АЭС. Внешнее электроснабжение станции остается нестабильным.

Как писал KP.RU, ситуация вокруг ЗАЭС становится все более серьезной из-за усилившихся атак со стороны Украины. Происходящее вызывает серьезную обеспокоенность российской стороны.