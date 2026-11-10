Россиянам рассказали об опасности искусственной елки: как правильно подготовить ее к установке

Искусственная новогодняя елка может представлять угрозу для людей с аллергией из-за скопившейся на ее ветвях пыли и частиц материала. Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Искусственная новогодняя елка может представлять угрозу для людей с аллергией из-за скопившейся на ее ветвях пыли и частиц материала. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, за год хранения на ветках накапливаются пыль, микропластик и другие частицы. Искусственная ель собирает их особенно активно из-за большой площади ветвей и статического электричества. Больше всего загрязнений скапливается внутри кроны, на сгибах и в местах крепления веток к стволу.

Чтобы снизить риск аллергической реакции, биолог посоветовал перед установкой промыть елку под душем, если это допускает ее конструкция, либо тщательно протереть каждую веточку влажной тряпкой. После очистки дерево необходимо полностью высушить, например, на балконе. Во время праздников пыль можно удалять сухой мягкой тканью или пылесосом со специальной мягкой насадкой.

Сафонов также рекомендовал правильно хранить искусственную ель после праздников: в тканевом чехле, например из спанбонда, он защитит дерево от пыли и не создаст условий для появления плесени.

Напомним, ранее KP.RU писал, что искусственную новогоднюю елку важно регулярно очищать от пыли перед установкой и после праздников. Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева отмечала, что даже качественное сертифицированное дерево необходимо мыть перед тем, как нарядить.