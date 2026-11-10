Сенатор объяснил, как продать ипотечную квартиру: озвучены несколько способов

Продать квартиру, которая находится в ипотеке, можно только с согласия банка-залогодержателя. Фото: Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

Продать квартиру, которая находится в ипотеке, можно только с согласия банка-залогодержателя. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Владимир Кошелев.

По словам сенатора, пока кредит не погашен, жилье остается в залоге у банка. Поэтому для продажи недвижимости необходимо получить разрешение кредитной организации.

Есть несколько способов провести такую сделку. Первый — досрочно погасить ипотеку: продавец может закрыть остаток долга самостоятельно или использовать для этого аванс покупателя. После погашения кредита банк снимет обременение.

Второй вариант — погасить задолженность непосредственно во время сделки под контролем банка. Также возможно переоформить ипотечный кредит на покупателя. В этом случае банк проверит его доходы, кредитную историю и долговую нагрузку. Однако такой способ доступен не для всех ипотечных программ и может быть затруднен при льготной ипотеке.

Дополнительные согласования потребуются, если при покупке квартиры использовали материнский капитал, среди собственников есть несовершеннолетние или оформлена военная ипотека. Кошелев посоветовал до подписания договора получить от банка письменный ответ с указанием порядка проведения сделки и расчетов.

Напомним, ранее KP.RU писал, что при покупке залоговой квартиры необходимо убедиться в согласии банка на сделку. Депутат Госдумы Никита Чаплин также посоветовал проверить выписку из ЕГРН и документы о правах пользования жильем.