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НовостиВ мире10 ноября 2026 4:31

Пентагон не может отчитаться о пропавших деталях для F-35: цена исчезнувшего идет на десятки миллиардов

Пентагон не может отследить перемещение деталей для F-35 на 31 млрд долларов
Анастасия СУТОРМИНА
Пентагон не может отследить перемещение деталей для F-35 на 31 млрд долларов. Фото: Kay Nietfeld/Globаl Look Press

Пентагон не может отследить перемещение деталей для F-35 на 31 млрд долларов. Фото: Kay Nietfeld/Globаl Look Press

Военное министерство США не может отследить местонахождение примерно 26 млн запасных частей на сумму 31 млрд долларов для истребителей пятого поколения F-35. Детали находятся на объектах Пентагона и подрядчиков по всему миру. Об этом со ссылкой на документацию Главного контрольного управления США (контрольно-ревизионного органа Конгресса) сообщает ТАСС.

В частности, Пентагон все еще не в силах отчитаться о одном миллионе пропавших деталей на сумму более 85 млн долларов, о которых контролирующие органы сообщали еще в 2023 году. Кроме того, как отмечается, военное министерство не подготовило сотрудников для контроля за состоянием деталей.

«У военного министерства США есть давние и сохраняющиеся недостатки, связанные с учетом и финансовой отчетностью по запчастям для F-35», — подчеркивают авторы доклада.

Напомним, палата представителей США одобрила военный бюджет на 2026 финансовый год. Пентагон получил роскошный подарок - 901 миллиард долларов. Это рекордная сумма за всю историю страны, причем она даже превысила на $8 млрд ту, что запрашивала администрация Дональда Трампа.