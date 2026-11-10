Володин: новый закон о вейпах может вступить в силу с 1 января 2027 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в мессенджере Макс, что законопроект, обязывающий производителей вейпов и табачной продукции раскрывать состав ингредиентов, рассмотрят во втором чтении 11 ноября. Ко второму чтению подготовлена поправка, по которой закон может вступить в силу уже с 1 января 2027 года — раньше планировавшегося срока.

Володин подчеркнул, что информация о том, что содержится в вейпах и другой табачной продукции, должна быть открытой, а не маскироваться под коммерческую тайну.

«Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок — с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года. Планируем завтра, 11 ноября, рассмотреть этот законопроект на пленарном заседании Государственной Думы», — написал Володин.