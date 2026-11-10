Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в предвзятости при реализации черноморской инициативы. В статье для «Коммерсанта» министр заявил, что Гутерриш действовал исключительно в интересах киевского режима.

Лавров напомнил, что инициатива согласовывалась при координирующей роли генсека ООН, однако на деле полноценно работала только украинская часть соглашения, а обязательства перед Москвой остались невыполненными. При этом, отметил он, некоторые западные представители по-прежнему пытаются свести дискуссию к призывам и требованиям обеспечить вывоз украинского зерна через Чёрное море.

Черноморская зерновая инициатива была заключена в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции. Она предусматривала вывоз украинского продовольствия через черноморские порты, а также создание условий для экспорта российского зерна и удобрений. Однако, по оценкам Москвы, вторая часть договорённостей не выполнялась: ограничения на российский экспорт сохранялись. В июле 2023 года Россия вышла из сделки.

О целях соглашения ранее высказывался президент РФ Владимир Путин. В беседе с журналистами в Бишкеке глава государства напомнил, что сделка возникла ради обеспечения продовольственной безопасности голодающих стран, однако в африканские государства ушло лишь 0,2% украинского зерна — остальное направилось в благополучные страны Европы.