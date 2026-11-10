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НовостиВ мире10 ноября 2026 6:07

Британский писатель Харрисон стал обладателем Букеровской премии 2026 года

Писатель Майкл Харрисон получил Букеровскую премию за роман «Конец всему»
Анастасия СУТОРМИНА
Писатель Майкл Харрисон получил Букеровскую премию за роман «Конец всему». Фото: Maksim Konstantinov/Globаl Look Press

Писатель Майкл Харрисон получил Букеровскую премию за роман «Конец всему». Фото: Maksim Konstantinov/Globаl Look Press

Британский писатель Майкл Джон Харрисон получил Букеровскую премию 2026 года за роман «Конец всему» (The End of Everything). Об этом на официальной церемонии вручения сообщили организаторы, трансляция велась на YouTube-канале премии.

Победителя назвала член жюри конкурса, писательница и телеведущая Мэри Бирд.

Напомним, в сентябре этого года в Британии объявили финалистов Букеровской премии за 2026 год. Сайт KР.RU рассказал, кто вошел в список. Отмечалось, что лауреат получит 50 тысяч фунтов стерлингов (около 66,7 тысячи долларов).

Ранее KP.RU писал, что лауреатом премии «Книга года — 2026» стала главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Симоньян призналась, что для нее и ее семьи эта награда значит очень много. Она рассказала, что писала книгу для того, чтобы люди пришли к Господу.