США обратились к России с предложением по Украине: о чем речь Фото: REUTERS.

Сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби пройдут переговоры по конфликту на Украине. Вероятно, будут обсуждаться гарантии безопасности между странами после подписания мирного соглашения. Нужно отметить, что США в связи с этим обратились к России. Об этом пишет издание FT.

Администрация США спросила Москву о реакции на предоставление Украине гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, и о возможности аналогичных гарантий от альянса. Решение будет зависеть от президента США Дональда Трампа. Россия поддержала обсуждение послевоенных гарантий безопасности, отмечается в иностранном источнике.

Однако важно подчеркнуть, что позиция Кремля по вопросу урегулирования конфликта на Украине не менялась. России важно добиться устранения первопричин конфликта. А также Москва хочет обсудить и свои гарантии безопасности после окончания противостояния.