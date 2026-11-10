Приостановлены поставки нефти на единственный НПЗ Сербии: что стало причиной

Поставки нефти на единственный НПЗ Сербии приостановлены из-за аварии Фото: REUTERS.

Хорватский оператор JANAF временно приостановил транспортировку сырья на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод в городе Панчево. Причиной остановки стала авария на участке Адриатического нефтепровода (Adria), сообщает телеканал N1 со ссылкой на заявление компании.

Инцидент произошел на участке между городами Сисак и Славонски-Брод во время проведения ремонтных работ. Повреждение магистрали привело к утечке сырья, объем которой, по предварительным данным Forbes Srbija, составил около 500 тысяч литров.

В JANAF сообщили, что последствия разлива уже ликвидированы. Собранную нефть доставили на терминалы компании и вернули в систему. В настоящее время на объекте продолжаются восстановительные работы, однако точные сроки полного возобновления прокачки оператор пока не называет.

В компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), владеющей НПЗ «Панчево», заявили, что инцидент не отразился на текущих объемах переработки. Представители предприятия заверили, что располагают достаточным резервом сырья и топлива, а руководство принимает все меры для поддержания бесперебойного снабжения внутреннего рынка всем спектром нефтепродуктов.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе «Панчево» возникли проблемы из-за низкого уровня воды в Дунае.