ZF: вопросы на брифинге фон дер Ляйен и Никушора Дана могли быть договорными. Фото: IMAGO/Lucian Alecu/Globаl Look Press

Организаторы совместной пресс-конференции главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Румынии Никушора Дана могли предварительно согласовать вопросы журналистов. С таким подозрением выступил главный редактор румынской газеты Ziarul Financiar («Финансовая газета») Сорин Пыслару. Своими мыслями он поделился в комментарии на сайте издания.

Так редактор прокомментировал встречу, состоявшуюся 9 ноября в Котроченском дворце в Бухаресте. Пыслару обратил внимание, что представителю газеты не предоставили микрофон и разрешили задать только два вопроса – по одному каждому участнику.

Также вопрос о сроках строительства высокоскоростной железной дороги между Брюсселем и Бухарестом, заданный без микрофона, остался без ответа. Фон дер Ляйен только улыбнулась в ответ и ничего не сказала. А президент Никушор Дэн подчеркнул, что было согласовано только два вопроса.

То есть, предположил Сорин Пыслару, скорее всего, глава ЕК читала ответы с подготовленных листов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически ушла от ответа на сообщения российской разведки о готовящихся ударах украинских беспилотников по территории России с использованием инфраструктуры в Латвии. Вместо прямого комментария по существу, она сосредоточилась на критике Москвы.