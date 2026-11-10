ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина, готовившего теракт Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ России задержали 69-летнего гражданина, который планировал совершить теракт против российского военнослужащего по заданию СБУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«На территории Краснодарского края пресечена противоправная деятельность гражданина России 1957 г.р., причастного к государственной измене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный имеет ВНЖ на Украине. В 2025 году он находился в Киеве, где наладил контакт с СБУ и приехал в Россию для совершения террористической деятельности. Фигурант поддерживал связь с СБУ. Позже он получил все инструкции, координаты места предполагаемого преступления и взрывное устройство.

Ранее KP.RU рассказал, что в Ростовской области несколько дней назад сотрудники ФСБ задержали вербовщика украинских спецслужб. А также он подозревается в подготовке к теракту на складе маркетплейса.