Эммануэль и Брижит Макроны подали новый иск на Оуэнс по обвинению в клевете Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали иск о защите чести и достоинства в отношении американской ультраправой активистки Кэндис Оуэнс, публично утверждавшей в своих подкастах, что первая леди страны рождена мужчиной*. Об этом сообщает издание Politico.

Судебный документ объемом 409 страниц стал продолжением масштабного юридического разбирательства, инициированного президентской четой. В иске юристы французского лидера более подробно изложили мотивы деятельности Оуэнс, указав, что блогер использует клеветнические измышления для личного обогащения: продажи сувенирной продукции, монетизации подкаста и сбора пожертвований под видом независимых «репортажей». Представитель команды Макрона подтвердил факт подачи иска после его появления в открытых юридических базах данных.

Напомним, это не первый случай привлечения к ответственности за распространение конспирологических теорий о первой леди Франции. В январе парижский суд приговорил к условным срокам десять человек, признанных виновными в распространении дезинформации о Брижит Макрон, среди которых оказались публицист Орельен Пуарсон-Атлан (Зоэ Саган) и блогер Амандин Руа.

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