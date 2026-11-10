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НовостиЭкономика10 ноября 2026 7:14

Торговый профицит Китая второй раз в истории превысил 1 триллион долларов

Положительное сальдо торгового баланса Китая за год составило чуть более 1 триллиона долларов, несмотря на рост импорта, пишет Bloomberg
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Торговый профицит Китая второй раз в истории превысил 1 триллион долларов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Торговый профицит Китая второй раз в истории превысил 1 триллион долларов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Торговый профицит Китая второй раз в истории превысил 1 триллион долларов, несмотря на рост импорта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В публикации сказано, что за десять месяцев положительное сальдо почти на 9% больше, чем годом ранее, когда был установлен рекорд в 1,2 триллиона. Импорт в октябре вырос почти на 42% — сильнее прогнозов, экспорт прибавил более 35%. Профицит за месяц составил 105,3 миллиарда долларов, минимум с мая. Почти треть дисбаланса приходится на Евросоюз (ЕС): в октябре Китай продал туда на 33,4 миллиарда больше, чем купил, а с начала года разница превысила 310 миллиардов.

Главный экономист Guotai Junan International Holdings Хао Чжоу связал положительное сальдо с устойчивостью и конкурентоспособностью китайского экспортного сектора, несмотря на усложнение условий мировой торговли. Аналитики Bloomberg Economics отмечают, что рост подчёркивает важность технологического производства, но и уязвимость экономики без поддержки внутреннего спроса.

Ранее сообщалось, что ЕС намеревается ввести дополнительные импортные ограничения в отношении Китая в начале 2027 года.