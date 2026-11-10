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НовостиОбщество10 ноября 2026 7:20

Россияне рассказали, как относятся к сотрудникам полиции

ВЦИОМ: две трети россиян доверяют сотрудникам полиции в своем регионе
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Россияне рассказали, как относятся к сотрудникам полиции

Россияне рассказали, как относятся к сотрудникам полиции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Аналитический центр ВЦИОМ обнародовал итоги мониторингового исследования, посвящённого уровню доверия к полиции и общественному восприятию этой профессии. Результаты опубликованы на официальном сайте ведомства.

За последние 15 лет уровень доверия к сотрудникам полиции в России вырос. Если в 2012 году преобладали скептические настроения, то с 2018 года доверие перевешивает недоверие. С тех пор позитивная тенденция сохраняется, уровень доверия колеблется в диапазоне 54-68%. В последнем опросе две трети россиян заявили о доверии к полиции.

Оценка материальной привлекательности службы в органах внутренних дел среди россиян не менее привлекательная. За три года разрыв между общественным положением и материальной привлекательностью профессии вырос с 0,19 до 0,51 балла.

Нужно отметить, что опрос проводился методом телефонного анкетирования. Всего в нем участвовало 1600 россиян возраста старше 18 лет.

Ранее KP.RU рассказал, что 10 ноября 2026 года в России отмечается День полиции. Аналитики издания рассказали историю и главные традиции праздника.