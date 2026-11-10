С начала 2026 года в Москве проверили более 1,4 миллиона газовых плит

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о проверке в столице газовых плит. Напомним, обеспечение газовой безопасности в городе контролируется особо тщательно. Каждый год проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.

«За январь – октябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,4 миллиона газовых плит, которые установлены в квартирах. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте», - отметил заммэра.

Он уточнил, что при обнаружении серьезных нарушений вначале обязательно исключают угрозу безопасности. Затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

За содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования отвечает собственник или наниматель жилья. Срок службы газовой плиты – в среднем 10 - 12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, а также нарушается теплоизоляция духового шкафа. Такие приборы уже не могут работать безопасно, поэтому нужно их заменить.

Газовая плита должна быть обязательно оснащена системой «газ-контроль», приостанавливающей подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Информацию о датах и времени проведения проверок заранее публикуют на сайте АО «Мосгаз», а также размещают на информационных стендах в подъездах и во дворах многоквартирных домов.