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НовостиВ мире10 ноября 2026 8:00

Мать 16 детей, спасённых из дома ужасов в Огайо, снова беременна

Адвокат подтвердил беременность 34-летней Элизабет Сайдерс, которой предстоит суд по делу о жестоком обращении с детьми
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Мать 16 детей, спасенных из дома ужасов в Огайо, снова беременна

Мать 16 детей, спасенных из дома ужасов в Огайо, снова беременна

Фото: REUTERS.

34-летняя Элизабет Сайдерс, мать 16 детей, обнаруженных в доме в американском штате Огайо в тяжелых условиях, снова беременна. При этом суд признал женщину способной предстать перед судом по обвинениям, связанным с обращением с несовершеннолетними. Об этом сообщает New York Post.

О беременности Сайдерс ее адвокат рассказал во время заседания в суде округа Винтон. Сайдерс и ее муж Гэри-младший не признали вину. Первичная экспертиза выявила у женщины депрессию и тревожность, но не подтвердила наличие психических заболеваний в прошлом.

Несмотря на решение суда о ее готовности к процессу, адвокат добивается дополнительного обследования, чтобы выяснить, могла ли подзащитная осознавать свои действия во время предполагаемых преступлений. Муж женщины также проходит проверку на способность участвовать в судебном разбирательстве.

Ранее KP.RU писал, что в Огайо обнаружили 16 детей, которых, по данным полиции, около четырех лет держали взаперти в одной комнате. Некоторые из них не умели разговаривать и не имели медицинских документов.