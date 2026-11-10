Исторический минимум пройден, и ситуация ухудшается: на Западе бьют тревогу из-за газа в Германии Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Цены на природный газ резко выросли. Ассоциация INES предупреждает о возможном дефиците этой зимой из-за критически низких запасов газа в хранилищах. В Германии хранилища заполнены лишь на 61%. Об этом говорится в сообщении от издания Spiegel.

При экстремально холодной зиме возможен дефицит природного газа. Ассоциация прогнозирует нехватку до 6,6 тераватт-часов в месяц в январе, феврале и марте 2027 года, что соответствует полуторадневному зимнему потреблению в Германии. В отдельные январские дни дефицит электроэнергии может достигать 1,7 тераватт-часов, что составляет около 40% от среднего потребления января 2026 года.

Расчеты неутешительны. Сейчас запасы газа в хранилищах Германии достигли исторического минимума и продолжает падать до сих пор. Это уже настоящий вызов для безопасности.

«Потребители все больше ощущают последствия этих высоких цен, как на заправках, так и при отоплении своих домов», — отмечается в издании. Также там подчеркивается, что газоснабжение может быть гарантировано при нормальной температуре воздуха зимой.

Ранее KP.RU рассказал, что в Германии нарастают проблемы, в том числе с газом. Однако власти страны продолжают тратить огромные деньги на военные нужды и финансировать Украину.