Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 ноября 2026 8:15

Лавров раскрыл принципиальное отличие между командами Трампа и Байдена

Лавров: у РФ нет иллюзий по поводу США, но при Трампе страна готова к диалогу
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий в отношении администрации Трампа

Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий в отношении администрации Трампа

Фото: REUTERS.

Москва не питает иллюзий относительно курса администрации Дональда Трампа, однако рассчитывает на продолжение диалога и проявление политической решимости со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международного форума обеспечения коллективной безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американская сторона при Трампе демонстрирует готовность к диалогу, выгодно отличаясь этим от высокомерной администрации Джо Байдена.

По его словам, несмотря на глубинные разногласия в подходах к международной политике, поддержание контакта остается приоритетом для предотвращения эскалации. Он также провел историческую параллель с периодом холодной войны, когда военные ведомства двух стран сохраняли прямые каналы связи.

«Мы иллюзии не питаем, я хочу это сразу сказать. Но, не питая иллюзий, понимая глубинные противоречия в отношении того, как дальше должна развиваться международная политика, конечно, всегда лучше разговаривать», — отметил он.

Напомним, Лавров не раз говорил, что Россия открыта для восстановления диалога с США и ждет шагов от Вашингтона.