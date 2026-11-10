Лавров раскрыл принципиальное отличие между командами Трампа и Байдена

Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий в отношении администрации Трампа Фото: REUTERS.

Москва не питает иллюзий относительно курса администрации Дональда Трампа, однако рассчитывает на продолжение диалога и проявление политической решимости со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международного форума обеспечения коллективной безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американская сторона при Трампе демонстрирует готовность к диалогу, выгодно отличаясь этим от высокомерной администрации Джо Байдена.

По его словам, несмотря на глубинные разногласия в подходах к международной политике, поддержание контакта остается приоритетом для предотвращения эскалации. Он также провел историческую параллель с периодом холодной войны, когда военные ведомства двух стран сохраняли прямые каналы связи.

«Мы иллюзии не питаем, я хочу это сразу сказать. Но, не питая иллюзий, понимая глубинные противоречия в отношении того, как дальше должна развиваться международная политика, конечно, всегда лучше разговаривать», — отметил он.

Напомним, Лавров не раз говорил, что Россия открыта для восстановления диалога с США и ждет шагов от Вашингтона.