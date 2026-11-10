ЕС впервые разместит военную миссию на Украине Фото: REUTERS.

Европейский Союз намерен впервые направить военную миссию для подготовки украинских военнослужащих прямо на территории Украины, следует из заявления Совета ЕС.

«Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», — говорится в сообщении от Совета ЕС. Отмечается, что Европа хочет работать по военной миссии вместе с ВСУ.

Напомним, что Россия против размещения западных военных на Украине, считая страны НАТО участниками конфликта через военную помощь. Брюссель ранее исключал расширение миссии EUMAM на Украину, но теперь она может туда прибыть. Состав и участие военнослужащих пока не определены. Евросоюз планирует выделить на это около 300 млрд евро.

Ранее KP.RU передавал позицию России по этому вопросу. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал — иностранные военные на Украине станут законной целью для ВС РФ.