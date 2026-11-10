Член оппозиционной партии "Сильная Армения" Геворкян умер в СИЗО

В Армении в СИЗО скончался кандидат в мэры Степанавана от оппозиционной партии "Сильная Армения" 46-летний Арсен Геворкян. Фото: партия "Сильная Армения"

В Армении в СИЗО скончался кандидат в мэры Степанавана от оппозиционной партии "Сильная Армения" 46-летний Арсен Геворкян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела по коммуникациям и связям с общественностью партии Нелли Аветисян.

"В заключении скончался наш соратник Арсен Геворгян", - сообщила она.

По данным агентства, по предварительным данным, у политика не выдержало сердце.

Напомним, 21 октября Геворкян был задержан силовиками в преддверии муниципальных выборов в городе Степанаван. Политика арестовали на два месяца. Власти вменяли оппозиционеру подкуп избирателей.

Как писал сайт KP.RU, 5 ноября суд в Ереване продлил еще на три месяца арест лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна. Адвокаты политика настаивали на освобождении Царукяна из-под стражи. Они говорили о невиновности клиента и об отсутствии оснований для его задержания.