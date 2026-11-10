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НовостиВ мире10 ноября 2026 8:50

Spiegel: Помощь Украине стала самой взрывоопасной темой в ФРГ, обогнав миграцию

Ранее Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за поддержки киевского режима
Авторы (2):
Сергей ГАПЧУК
Сергей ЧИКОВ
Spiegel: Помощь Украине стала самой взрывоопасной темой в ФРГ, обогнав миграцию

Spiegel: Помощь Украине стала самой взрывоопасной темой в ФРГ, обогнав миграцию

Фото: REUTERS.

Вопрос о поддержке киевского режима на данный момент является более взрывоопасным, чем любая другая тема в политическом дискурсе Германии. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на данные исследования Меркаторского форума по миграции и демократии (MIDEM) при Дрезденском техническом университете.

"Таким образом, отношение к оказанию помощи Украине вытеснило иммиграцию как наиболее эмоционально заряженный вопрос, как показали исследования, проведенные под руководством директора MIDEM Ханса Форлендера", - говорится в публикации.

Опрос показал, что около 54% населения хотят, чтобы ФРГ продолжала поддерживать Киев. При этом не многим менее 29% опрошенных немцев приветствовали бы сближение с Россией.

Издание отметило, что увеличение этих различий очевидно в том, что число респондентов, выбравших наиболее крайнюю оценку в пользу России по шкале от нуля до десяти, выросло с 13,7% до 17,3% по сравнению с предыдущим опросом.

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдвинул ультиматум ЕС, пригрозив заблокировать бюджет на предстоящие семь лет, если киевскому режиму не будет оказана поддержка. Он связал поддержку Берлином бюджета ЕС на 2028–2034 годы с согласием всех стран ЕС финансировать Украину.