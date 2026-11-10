Красная икра в Новосибирске подорожала до 30 тысяч из-за слабого вылова лосося

Красная икра в Новосибирске подорожала до 30 тысяч за килограмм. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В 2026 году вылов лососевых на Дальнем Востоке составил всего 100–110 тысяч тонн — в 6–8 раз меньше, чем в прошлые годы. Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал главной причиной изменение климата: из-за аномально теплой погоды рыба не смогла вовремя зайти в реки на нерестилища. Камчатские рыбаки-любители добавили еще один фактор — частые землетрясения, после которых рыба ушла, сообщает КП-Новосибирск.

На Камчатке килограмм икры стоит около 18 тысяч рублей, к Новому году обещают 25 тысяч. В Новосибирске цены выше: в «Рыбном дне» — почти 20 тысяч за килограмм, в «Ленте» — в среднем 22 тысячи, в «Пятерочке» — 22,5 тысячи, в «Метро» — 30 тысяч, а в «Магните» по акции — около 16,6 тысячи рублей.

Эксперт Вадим Посухов объяснил, что физического дефицита икры в стране не будет, но качественной икры нового улова критически мало. Предприниматели, имеющие доступ к сырью, спрогнозировали дефицит, закупили икру заранее и заложили на хранение. Сейчас на прилавках первая волна замороженных запасов. К декабрю они иссякнут, и цена может подняться до 50 тысяч рублей за килограмм. Нутрициолог Анастасия Чудова советует заменить икру треской, скумбрией или икрой минтая.

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