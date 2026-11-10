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НовостиОбщество10 ноября 2026 9:24

Лантратова: бойцу СВО помогли получить гражданство России

Во Владимирской области боец СВО получил российское гражданство
Анастасия СУТОРМИНА
Лантратова: бойцу СВО помогли получить гражданство России

Лантратова: бойцу СВО помогли получить гражданство России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Боец, принимающий участие в специальной военной операции, получил гражданство России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее словам, за помощью по этому вопросу к омбудсмену Владимирской области Людмиле Романовой обратился отец военного. Он рассказал, что его сын живет в России с начала 1990-х годов. Однако вопрос с гражданством так и не был решен. Более того, несмотря на участие в СВО, статус мужчины оставался неопределённым.

Региональный омбудсмен вместе с региональной миграционной службой и воинской частью организовала сбор документов.

«В результате вопрос удалось решить: боец получил гражданство Российской Федерации», — написала Лантратова.

Ранее участник СВО, уроженец Китая Гоу Цзянмин получил российское гражданство. Паспорт российскому военному вручали в торжественной обстановке. В МВД Бурятии сообщили, что были оперативно проведены все необходимые административные процедуры, чтобы защитник Отечества в кратчайшие сроки мог получить российский паспорт.