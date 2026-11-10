Жительница Белицкого расплакалась от радости, найдя дрожжи для хлеба

Мирная жительница Белицкого Мая рассказала в ролике, опубликованном Министерством обороны РФ, как вместе с семьей переживала тяжелые месяцы в населенном пункте. Фото: Кадр видео.

Мирная жительница Белицкого Мая рассказала в ролике, опубликованном Министерством обороны РФ, как вместе с семьей переживала тяжелые месяцы в населенном пункте. Найденные в оставленном доме дрожжи позволили ей снова печь хлеб, а отсутствие доступа к воде продолжалось почти пять месяцев.

По словам Майи, мука у семьи была, но дрожжи закончились. Найдя их в одном из пустых домов, она расплакалась от радости. Женщина смогла испечь хлеб и поделиться им с российскими военными. Когда запасы дрожжей иссякли, хлеб стали готовить с содой.

Женщина также рассказала, что семья жила в подвале и несколько месяцев почти не могла пользоваться водой. Шланг был протянут от скважины, находившейся в нескольких сотнях метров. В последний раз воду удалось набрать 3 января, а возобновить подачу получилось только 25 мая — скважина оказалась завалена после разрушения дома.

По сообщению Минобороны, российские бойцы группировки «Центр» эвакуировали из Белицкого пятерых мирных жителей.

Ранее KP.RU сообщал об освобождении в июле Белицкого в ДНР подразделениями группировки войск «Центр». При наступлении российские военные использовали бронетехнику, а после установления контроля продолжили поиск украинских военнослужащих, укрывавшихся в подвалах.