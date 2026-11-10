В аэропорту Читы пресекли контрабанду золота на 5,7 млн рублей

Таможенники обнаружили золото на 5,7 млн рублей под одеждой у двух мужчин в аэропорту Читы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В аэропорту Читы задержали двоих мужчин, которые пытались незаконно вывезти за границу золото на сумму 5,7 млн рублей. Драгоценный металл мужчины прятали под одеждой, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"В международном аэропорту Читы таможенники обнаружили золото на 5,7 млн рублей под одеждой у двух мужчин, вылетавших в Пекин. Иностранные граждане собирались незаконно вывезти за рубеж драгоценные металлы", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что изначально мужчины отрицали наличие у них товаров, подлежащих декларации, однако, таможенники обратили внимание на то, что подозреваемые сильно нервничают. После осмотра у мужчин на шее обнаружили цепи золота, изготовленные кустарным способом.

В отношении мужчин уже возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Изъятые изделия отправили на экспертизу.

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы ФТС России Олег Губайдулин рассказал, что контрабандисты часто прячут запрещенные товары в разных местах транспортных средств или среди легальных грузов.