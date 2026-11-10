«Беспрецедентное обострение»: генсек ОДКБ предупредил о ядерных планах НАТО

Масадыков предупредил о планах НАТО разместить ядерные арсеналы в Европе. Фото: Robert Michael/ dpa/ Global Look Press

«Беспрецедентное обострение обстановки» происходит из-за намерений некоторых стран НАТО разместить ядерные арсеналы и средства их доставки у западных границ региона коллективной безопасности ОДКБ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков, выступая на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

По словам генсека, реализация таких планов может иметь далеко идущие последствия для безопасности Центральной и Восточной Европы. Он подчеркнул, что речь идет не только о размещении ядерного оружия, но и о средствах его доставки.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России и Белоруссии. По его словам, альянс отрабатывает сценарии наступления на эти страны, а в 2027 году намерен увеличить численность восьми многонациональных батальонов на восточном фланге до бригадного уровня.