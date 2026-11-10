Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление запрещенной информации Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд Москвы снова оштрафовал американскую компанию Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещенную на территории России. Об этом сообщил ТАСС.

"Суд признал Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации)...", - говорится в публикации.

По данным агентства, компания оштрафована на 3,8 млн рублей. Издание уточнило, что речь идет об информации по обходу блокировок - VPN.

Как писал сайт KP.RU, 3 ноября Таганский суд столицы уже штрафовал Google LLC за неудаление информации, доступ к которой по российским законам должен был быть закрыт. Из документов следовало, что компания не убрала материалы с одной из своих площадок, хотя требования на этот счет от Роскомнадзора поступили.