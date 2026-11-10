Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины завершились Фото: REUTERS.

Завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом есть информация от источника, который находится в переговорной группе.

Нужно отметить, что на переговорах обсуждалось сразу несколько тем. В частности, был затронут вопрос украинского конфликта. Но важно учитывать, что стороны стремились обсудить гарантии безопасности. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что важно в равной степени обсуждать гарантии безопасности по странам: России, Украины и даже ЕС.

Ранее KP.RU рассказал, что позиция Москвы не менялась с начала первых переговоров по Украине. Москва выступает за стабильный мир. Также важно устранить первопричины конфликта, чтобы подобный конфликт не возник снова.