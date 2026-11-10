Удар по легким молодежи: Володин озвучил пугающую статистику заболеваний из-за вейпов и табака

Володин заявил о росте заболеваний органов дыхания из-за вейпов и табака на 30% Фото: Оксана ЗУЙКО.

В России за последний год зафиксирован 30-процентный рост числа пациентов с поражениями органов дыхания, причем наибольшая доля заболевших приходится на подростков и молодежь в возрасте до 35 лет. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам парламентария, основной причиной негативной динамики является распространение вейпов, электронных сигарет и традиционных табачных изделий. Содержащиеся в них смолы, тяжелые металлы и токсичные соединения оказывают разрушительное воздействие на организм, провоцируя развитие тяжелых легочных, сердечно-сосудистых и онкологических патологий.

В связи с этим Госдума 11 ноября рассмотрит законопроект, который обяжет производителей и импортеров никотинсодержащей продукции полностью раскрывать информацию обо всех входящих в ее состав ингредиентах. В настоящее время часть сведений о химических компонентах маркируется компаниями как коммерческая тайна и скрыта от общественности.

«Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно. Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок — с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее члены экспертной секции Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере призвали полностью запретить продажу некоторых видов никотинсодержащей продукции людям, родившимся после 1 января 2009 года.