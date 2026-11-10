Андрей Малахов опубликовал последние секунды жизни Сергея Соседова. Фото: Bocharov Denis/Global Look Press

Видео с последними секундами жизни музыкального критика Сергея Соседова опубликовал в своих социальных сетях телеведущий Андрей Малахов. На видео с камер наблюдения в отеле в Нерюнгри — кадры, снятые за несколько секунд до падения телеведущего с лестницы.

Видно, что Сергей Соседов в верхней одежде с большим трудом, пошатываясь и очень медленно поднимается по лестнице отеля. Запись обрывается до самого момента падения.

Последние секунды жизни Сергея Соседова опубликовал Андрей Малахов Источник видео: t.me/and_malakhov

Напомним, Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Трагедия случилась на гастролях в Якутии. Сначала предварительной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Однако позже всплыли другие страшные детали.

Чтобы установить истинные причины смерти было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов получил перелом основания черепа, который привел к обширному кровоизлиянию и отеку головного мозга. То есть музыкальный критик умер от полученных при падении травм.