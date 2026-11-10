Стало известно, сколько россиян сделали прививку от гриппа

Роспотребнадзор: 40,4 млн граждан РФ сделали прививку от гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ.

Свыше 40 млн россиян сделали прививки от гриппа в ходе общегосударственной кампании по вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты 40,4 млн человек", - говорится в публикации.

В сообщении отметили, что глава ведомства Анна Попова поручила ускорить темпы иммунизации и усилить контроль за проведением лабораторного обследования на грипп и COVID-19 пациентов с симптомами ОРВИ.

По ее словам, прививка от гриппа особенно рекомендуется лицам из групп повышенного риска – лицам с хроническими заболеваниями, детям младшего возраста и пожилым людям.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что в России хотят расширять Национальный календарь профилактических прививок. В число обязательных направлений войдут вакцинация против менингококковой и ротавирусной инфекций, ВПЧ и ветряной оспы. Они появятся в календаре вакцинации поэтапно, начиная с 2027 года.