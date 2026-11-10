Киев может разделиться на две части: ситуация в городе становится критической

Нардеп Крейденко: Киев может разделиться на две части из-за перекрытия мостов Фото: REUTERS.

Киев может быть разделен на две части из-за перекрытия мостов и транспортного коллапса. Об этом заявил замглавы комитета Верховной рады по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

По его словам, киевские власти хотят строить понтонные переправы между правым и левым берегами Днепра, однако доделать их они смогут не раньше чем к концу зимы.

Политик отметил, что даже при условии, что на временные переправы потратят миллиарды гривен, они не смогут заменить полноценные мосты. И в таком случае Киев превратится в два отдельных города. При этом ситуацию усугубляют и длительные остановки столичного метро.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что в Киеве второй день подряд продолжается транспортный коллапс. Северный мост стоит в огромной пробке. Кроме того, в направлении Почайны открыта только одна полоса, из-за чего движение почти парализовано. Люди снова вынуждены идти на правый берег Киева пешком.